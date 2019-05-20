В Інституті нацпам'яті відреагували на ситуацію з меморіалом Героїв Небесної Сотні

КИЇВ. 20 травня. УНН. В Україні не можна дозволити дискредитації пам’яті про Героїв Небесної Сотні та образ Майдану як людей і місця єднання і порозуміння заради спільної мети. Про це йдеться у повідомленні Українського інституту національної пам'яті у Facebook, проілюстрованому фотографіями з місця повалення паркана на алеї Героїв Небесної Сотні у Києві, передає УНН.