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В Інституті нацпам'яті відреагували на ситуацію з меморіалом Героїв Небесної Сотні

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 травня. УНН. В Україні не можна дозволити дискредитації пам’яті про Героїв Небесної Сотні та образ Майдану як людей і місця єднання і порозуміння заради спільної мети. Про це йдеться у повідомленні Українського інституту національної пам'яті у Facebook, проілюстрованому фотографіями з місця повалення паркана на алеї Героїв Небесної Сотні у Києві, передає УНН.

"Ми не можемо дозволити дискредитувати пам’ять про Героїв Небесної Сотні та образ Майдану як людей і місця єднання і порозуміння заради спільної мети", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 18 травня у Києві активісти С14 знесли паркан на вулиці Інститутській, який, на їх переконання, заважає розслідуванню вбивства Небесної сотні.

У музеї Революції Гідності назвали знесення паркану погромом.

Перед інцидентом у Генпрокуратурі звернулася до керівництва музею Революції Гідності із листом щодо призупинення робіт з будівництва на алеї Героїв Небесної Сотні. 

В управлінні ГПУ вказали, що наразі на території земельних ділянок, де Музеєм Революції Гідності планується проведення будівельних робіт, продовжується проведення слідчих експериментів у кримінальному провадження про вбивства та спричинення вогнепальних поранень учасникам акцій протесту в період з 18 по 20 лютого 2014 року.

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