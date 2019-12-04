В Институте будущего спрогнозировали плачевные последствия спиртовой реформы Президента

КИЕВ. 4 декабря. УНН. Отечественная спиртовая отрасль нуждается в коренных реформах. Однако, тот путь ее реформирования, который сегодня выбрала власть не даст положительного эффекта. В Украинском институте будущего предложили свое видение и обоснование "спиртовой реформы", передает УНН.