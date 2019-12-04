Плану приватизації ДП "Укрспирт" на сьогодні немає - Милованов
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. Мінекономіки поки не має розробленого плану стосовно приватизації об'єктів ДП “Укрспирт”. Раніше його презентацію до 1 грудня обіцяв заступник міністра економрозвитку Тарас Висоцький. Сам же голова Мінекономіки Тимофій Милованов розповів, що план писатимуть після ухвалення президентського "спиртового" закону №2300. Про це він повідомив ЗМІ під час презентації аудиту ДП "Укрспирт", передає УНН.
“До 1 грудня, як і мав бути, завершено аудит-інвентаризацію. Підприємства проінвентаризовані, і найближчим часом буде вирішено, які з них та яким чином будуть приватизовані. Тобто, плану на сьогодні немає, чому: тому, що ми чекаємо, до речі, на ухвалення закону №2300. План буде залежати від тих умов, які будуть проголосовані в цьому законі. У залежності від цього план по приватизації може бути різним - чекаємо на ухвалення закону у другому читанні”, - сказав Милованов.
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Як писав УНН, учора, 3 грудня, ВР ухвалила “спиртовий” проект ЗУ (№ 2300) у другому читанні. “За” проголосували 284 депутати, більшість з яких — “слуги народу”.
Нагадаємо, економісти скептичні у своїх прогнозах щодо успішної приватизації спиртзаводів ДП "Укрспирт". Кажуть, що продавати держава їх буде за ціною металобрухту, так і не виручивши запланованих мільярдів.
Натомість, спиртова галузь буде знищена, а рівень контрабанди та фальсифікату спирту тільки зросте.