Спиртзаводи можуть продати за безцінь, капіталізувати їх треба у Фонді держмайна - Арістов
Київ • УНН
КИЇВ. 3 грудня. УНН. Голова комітету ВР з питань бюджету, член депутатської фракції політичної партії "Слуга народу" Юрій Арістов прокоментував УНН законопроект ОП (№2300) про демонополізацію спиртової галузі. За його словами, документ – потрібний, хоч і створює ризик продажу спиртових заводів за безцінь.
“Детінізація спиртової галузі необхідна. В умовах вільного ринку ціна на спирт має визначатися виключно ринковими механізмами і законопроект, безумовно, потрібний. Водночас існує ризик, що необладнані технічно належним чином підприємства галузі будуть продані фактично за ціною металобрухту”, - визнав політик.
Саме тому, на думку Арістова, спиртзаводи для початку “мають бути виведені у прибуткову зону”.
“І лише тоді може бути схвалене рішення про їхню приватизацію”, - акцентував голова бюджетного комітету.
А задля капіталізації заводів “Укрспирту” він запропонував їх передати до Фонду держмайна.
“Тому першим кроком повинна стати передача таких підприємств в управління Фонду держмайна, який має розпочати пошук інвестора”, - резюмував Арістов.
Нардеп не пояснив, яким чином ФДМУ може виводити спиртзаводи у прибуткову зону, а тому редакція УНН спробує це з'ясувати, додатково скерувавши голові бюджетного комітету інформаційний запит з цього приводу.
Як писав УНН, “Слуги” поспішають зі “спиртовим” законом і голосуватимуть його попри відсутність економічного обґрунтування.