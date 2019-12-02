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“Слуги” поспішають зі “спиртовим” законом: голосуватимуть попри відсутність економічного обґрунтування

“Слуги” поспішають зі “спиртовим” законом: голосуватимуть попри відсутність економічного обґрунтування

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 грудня. УНН. Законопроект (№2300) про демонополізацію спиртової галузі голосуватимуть у другому читанні вже поточного тижня. Про це сьогодні під час Погоджувальної ради заявив заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко, передає УНН.

"Закон про лібералізацію виробництва спирту у нас на цьому тижні стоїть… Нам потрібно терміново цю лібералізацію проводити для того, щоб починала працювати ця галузь природним чином", - заявив нардеп.

Як писав УНН, проект ЗУ (№2300) був поданий Президентом України Володимиром Зеленським у Парламент в жовтні. Документ передбачає приватизацію і демонополізацію ДП “Укрспирт”.

Експерти кажуть, що ініціатива лобіює інтереси великих горілчаних компаній та “вбиває” спиртове держпідприємство

В ОП ж сподіваються за допомогою ухвалення законопроекту побороти тіньовий ринок спирту та заробити на приватизації "Укрспирту" близько 5-6 млрд грн.

Та головна проблема "спиртової реформи" – це поспіх, з яким “Слуги народу” підійшли до цього питання, кажуть нардепи. Не розробили етапності процесів приватизації, не підготували фінансових розрахунків можливих наслідків, каже депутат Кубів про документ. 

До вказаного проекту ЗУ і дійсно станом на сьогодні відсутні фінансово-економічні обгрунтування. І це таки визнали в Офісі Президента.

Також немає й висновків фінансового та аграрного Комітетів ВР. 

Нагадаємо, депутати комітету ВР з питань економічного розвитку (профільний) вже погодили текст законопроекту до другого читання. 

До проекту ЗУ сьогодні, серед іншого, внесли правки стосовно імпорту спирту, а також заборонили використовувати спирт іноземного походження для виробництва алкогольної продукції. 

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