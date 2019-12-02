“Слуги” поспішають зі “спиртовим” законом: голосуватимуть попри відсутність економічного обґрунтування

КИЇВ. 2 грудня. УНН. Законопроект (№2300) про демонополізацію спиртової галузі голосуватимуть у другому читанні вже поточного тижня. Про це сьогодні під час Погоджувальної ради заявив заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко, передає УНН.