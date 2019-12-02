"Спиртовий" законопроект Зеленського доопрацювали до другого читання: нові обмеження

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Київ • УНН

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КИЇВ. 2 грудня. УНН. Законопроект № 2300 про демонополізацію та приватизацію ДП “Укрспирт” підготували до другого читання. Таке рішення сьогодні ухвалили під час засідання економічного комітету ВР після розгляду та затвердження низки поправок, передає УНН.

Так, до проекту ЗУ, внесли правку стосовно імпорту спирту.

“Імпорт спирту до 1 січня 2024 року зможуть здійснювати лише спеціально уповноважені КМУ державні підприємства”, — повідомив голова комітету Дмитро Наталуха.

Разом з тим, інша правка до законопроекту не передбачає можливості використовувати спирт іноземного походження для виробництва алкогольної продукції.

“До 1 січня 2024 року виробництво алкоголю здійснюється тільки з того спирту, що має статус українського відповідно до Митного кодексу України”, — йдеться у врахованій правці з цього приводу.

Також, депутати врахували поправку про те, що вводити в експлуатацію нові спиртові заводи/отримувати дозвіл на їх будівництво можна буде лише з 1 липня 2012 року. До цього часу — виробляти спиртову продукцію доведеться виключно на державних потужностях “Укрспирту”, які ймовірно, придбають інвестори в рамках процесу приватизації.

І наостанок, депутати проголосували за поправку, що зобов’язує майбутніх покупців спиртзаводів “Укрспирт” гарантувати збереження робочих місць.

“Особи, які придбали активи ДП або уклали договори про державно-приватне партнерство зобов’язані забезпечити подальшу діяльність щонайменше 70% штатних одиниць підприємства”, — йдеться у поправці.

Як писав УНН, економічний комітет ВР сьогодні заслухав правки до законопроекту № 2300 щодо приватизації “Укрспирту”. Документ раніше було проголосовано у першому читанні.

Вказаний проект ЗУ експерти називають скандальним, прогнозуючи, що у чинні редакції його реалізація призведе до контрабанди спирту з окупованих територій, ще більшої тінізації алкогольно ринку, а також “спровокує” спиртову монополію збоку горілчаних гігантів.

“Слуги народу” раніше пообіцяли суттєво доопрацювати проект до другого читання, передбачивши зокрема, демонополізацію ДП “Укрспирт” лише після приватизації, а не навпаки, як це пропонувалося у першій редакції документа.

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