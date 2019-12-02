"Спиртовий" законопроект Зеленського доопрацювали до другого читання: нові обмеження

КИЇВ. 2 грудня. УНН. Законопроект № 2300 про демонополізацію та приватизацію ДП “Укрспирт” підготували до другого читання. Таке рішення сьогодні ухвалили під час засідання економічного комітету ВР після розгляду та затвердження низки поправок, передає УНН.