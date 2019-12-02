Виробляти алкоголь з імпортного спирту буде заборонено до 2024 року - Комітет ВР
Київ • УНН
КИЇВ. 2 грудня. УНН. У законопроект Зеленського щодо приватизації ДП “Укрспирт” повернули норму про обов'язковість використання для виробництва алкоголю спирту виключно українського походження. Про це сьогодні йшлося під час засідання економічного комітету ВР, передає УНН.
Так, розглядаючи правки до першої редакції проекту ЗУ №2300 депутати повернули до нього норму про “український спирт”.
Вона й сьогодні наявна у чинному законодавстві: “Виробництво алкогольних напоїв для реалізації на території України здійснюється з використанням спирту етилового ректифікованого, коньячного і плодового та зернового дистиляту, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового та виноградного дистиляту спиртового, що мають статус українських товарів відповідно до Митного кодексу України”.
У першій проголосованій редакції проекту ЗУ 2300 - норму виключили. А ось зараз повернули, додавши часові обмеження.
Так, виробництво алкогольної продукції треба буде здійснювати виключно зі спирту, “що має статус українських товарів, відповідно до Митного кодексу України” до 1 січня 2024 року.
Нагадаємо, раніше виключення норми про “український спирт” розкритикували експерти, заявивши, що це ще більше тінізує ринок і спровокую масову фальсифікацію алкогольної продукції.
Як писав УНН, у жовтні Президент Володимир Зеленський зареєстрував у ВР законопроект про демонополізацію спиртової галузі (№2300). Ініціатива лобіює інтереси горілчаних компаній та “вбиває” ДП “Укрспирт”, заявили фахівці.
Попри відсутність економічних розрахунків, зауваження Головного науково-експертного управління ВР та двох висновків Комітетів, зокрема бюджетного, Комітет ВР з питань розвитку економіки (головний) виніс законопроект в зал для голосування, де його прийняли у першому читанні.
Серед головних пропозицій змін до законопроекту (на яких наполягають, зокрема, і профспілки) — проводити демонополізацію спиртової галузі після приватизації ДП “Укрспирт”, аби не перетворити державні заводи на металобрухт і не лишити на вулиці співробітників державної компанії. Також включити запобіжники, які не дозволять знищити спиртову галузь в Україні, замістивши її іноземним товаром російського, білоруського чи молдовського походження.