Виробляти алкоголь з імпортного спирту буде заборонено до 2024 року - Комітет ВР

КИЇВ. 2 грудня. УНН. У законопроект Зеленського щодо приватизації ДП “Укрспирт” повернули норму про обов'язковість використання для виробництва алкоголю спирту виключно українського походження. Про це сьогодні йшлося під час засідання економічного комітету ВР, передає УНН.