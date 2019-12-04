В Інституті майбутнього спрогнозували плачевні наслідки спиртової реформи Президента

КИЇВ. 4 грудня. УНН. Вітчизняна спиртова галузь потребує докорінних реформ. Проте, той шлях її реформування, який сьогодні обрала влада, не дасть позитивного ефекту. В Українському інституті майбутнього запропонували своє бачення та обгрунтування “спиртової реформи”, передає УНН.