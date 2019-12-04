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В Інституті майбутнього спрогнозували плачевні наслідки спиртової реформи Президента

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 грудня. УНН. Вітчизняна спиртова галузь потребує докорінних реформ. Проте, той шлях її реформування, який сьогодні обрала влада, не дасть позитивного ефекту. В Українському інституті майбутнього запропонували своє бачення та обгрунтування “спиртової реформи”, передає УНН

Так, за словами експерта інституту Євгена Черевиков, у спиртовій промисловості України існує низка проблем.

Частка тіньового обігу спирту становить 50-55%, а відсоток споживання нелегального алкоголю українцями - на рівні 35-40%.

"Галузь переобтяжена непрацюючими підприємствами з роздутим штатом працівників, які утримуються за рахунок працюючих підприємств/виробничих майданчиків, а зношеність основних фондів усіх підприємств галузі в середньому 68%, при їхній середній завантаженості менше ніж 20%", - каже експерт.

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На додаток до цього - скорочення внутрішнього попиту на харчовий спирт, зменшення обсягів його експорту на тлі зростання обсягів імпорту міцного алкоголю, констатує Черевиков.

"За таких умов виживання спиртової галузі неможливе без докорінного реформування, яке має на меті формування прозорої диверсифікованої конкурентоспроможної галузі, що забезпечує виробництво і реалізацію широкого асортименту високоякісного спирту та спиртовмісної продукції з високою часткою доданої вартості", - переконаний експерт.

Тож, спиртова галузь України потребує якісної реформи, поетапної, наголошує він.

По-перше, треба об’єднати підприємства галузі й оздоровити ДП "Укрспирт".

"Цей етап має завершитись корпоратизацією ДП "Укрспирт" і залученням приватних інвестицій в його розвиток", - вважає Черевиков.

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Далі слід демонополізувати галузь і приватизувати держпідприємство. І таке завдання мав би вирішити президентський проект ЗУ №2300. Натомість, документ створює додаткові ризики для функціонування ДП, каже експерт.

"Зокрема, розбудова спиртових виробництв виробниками горілки сприятиме знеціненню активів працюючих виробничих майданчиків ДП "Укрспирт" та низьким бюджетним надходженням від його подальшої приватизації, банкрутству та припиненню діяльності більшості державних підприємств галузі.

Крім того, за відсутності належного державного контролю за виробництвом та реалізацією харчового спирту сподівання на детінізацію галузі лише внаслідок ухвалення цього Закону є марними", - резюмував Черевиков.

Як писав УНН, 3 грудня ВР ухвалила “спиртовий” проект ЗУ (№ 2300) у другому читанні. “За” проголосували 284 депутати, більшість з яких — “слуги народу”. 

Згідно з висновками Головного юридичного управління ВР, в документ напередодні внесли 10 незаконних поправок

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