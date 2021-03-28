В Индонезии загорелся нефтеперерабатывающий завод
Киев • УНН
КИЕВ. 29 марта. УНН. Пожар начался в понедельник на нефтеперерабатывающем заводе в индонезийском городе Балонган (провинция Западная Ява). Об этом сообщило агентство Antara, передает УНН.
Детали
Информации о пострадавших пока нет.
Причины не уточняются.
Что предшествовало
Накануне меньшей мере 14 человек получили ранения в результате взрыва, устроенного смертником у входа в католическую церковь в городе Макассар в Индонезии в воскресенье.