В Индонезии загорелся нефтеперерабатывающий завод

Детали

Информации о пострадавших пока нет.

Причины не уточняются.

Что предшествовало

Накануне меньшей мере 14 человек получили ранения в результате взрыва, устроенного смертником у входа в католическую церковь в городе Макассар в Индонезии в воскресенье.