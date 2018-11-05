В Индонезии рассказали об обстоятельствах катастрофы лайнера Lion Air
Киев • УНН
КИЕВ. 5 ноября. УНН. Власти Индонезии считают, что потерпевший крушение самолет авиакомпании Lion Air разрушился от сильного удара о поверхность Яванского моря. Об этом заявил в понедельник в интервью радиостанции Elshinta руководитель Комитета по обеспечению безопасности на транспорте Соерджанто Таджахоно, сообщает УНН также с ссылкой на местное издание Detik News.
Boeing 737 Max 8 бюджетной авиакомпании Lion Air выполнял рейс JT610 из Джакарты в город Панкалпинанг (административный центр провинции Бангка-Белитунг). Примерно через 13 минут после вылета из столичного аэропорта по неустановленной пока причине он рухнул в Яванское море. Спасатели признают, что все находившиеся на борту 189 человек погибли. Следствие пока не выдвигает никаких версий случившегося.
“Boeing 737 Max 8 развалился на части от удара о воду, никаких следов, указывающих на разгерметизацию воздушного судна в полете, не обнаружено”, — отметил чиновник. По его словам, “также не была установлена изношенность материалов самолета”. Чиновник также сообщил, что “непосредственно в момент соприкосновения с водной поверхностью двигатели работали на полную мощность, скорость лайнера при падении была очень высокой”. Поэтому, продолжил он, “радиус разброса фрагментов самолета очень большой”.
Ранее эксперты предположили, что скорость Boeing в момент крушения могла составлять около 1 тысячи км в час.
Напоминаем, спасатели нашли останки 105 тел пассажиров самолета Lion Air.