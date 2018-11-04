Рятувальники знайшли рештки 105 тіл пасажирів літака Lion Air
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. Рятувальники в Індонезії знайшли рештки тіл 105 пасажирів з літака авіакомпанії Lion Air, який розбився неподалік столиці Джакарти. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
Проте, зі 105 рештків тіл лише 14 людей вдалося ідентифікувати. Влада сподівається, що рятувальникам вдасться знайти більше людей.
Пошукові операції продовжили ще на три дні. Головний пріоритет — знайти тіла усіх 188 загиблих на борту, а також підняти з моря другу “чорну скриньку”, завдяки якій можна виявити причину падіння літака.
Нагадуємо, що минулої доби літак авіакомпанії Singapore Airlines, що здійснював перший рейс за маршрутом Лос-Анджелес-Сінгапур, був змушений повернутися в аеропорт вильоту через технічні несправності. “Приблизно через 40 хвилин після вильоту командир виявив несправність в показаннях датчика рівня масла в двигунах, після чого було прийнято рішення повернутися в аеропорт”, — наголошувалося в заяві авіаперевізника.