Спасатели нашли останки 105 тел пассажиров самолета Lion Air

Однако, из 105 остатков тел только 14 человек удалось идентифицировать. Власти надеются, что спасателям удастся найти больше людей.

Поисковые операции продлили еще на три дня. Главный приоритет — найти тела всех 188 погибших на борту, а также поднять из моря второй “черный ящик”, благодаря которому можно выявить причину падения самолета.

Напоминаем, что за прошедшие сутки самолет авиакомпании Singapore Airlines, совершавший первый рейс по маршруту Лос-Анджелес-Сингапур, был вынужден вернуться в аэропорт вылета из-за технических неисправностей. “Примерно через 40 минут после вылета командир обнаружил неисправность в показаниях датчика уровня масла в двигателях, после чего было принято решение вернуться в аэропорт”, — отмечалось в заявлении авиаперевозчика.