Спасатели нашли останки 105 тел пассажиров самолета Lion Air

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
09:44 • 25017 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 110569 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 118628 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 157530 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 149210 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 138812 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 129453 просмотра

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 175152 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118179 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141712 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

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Актуальное
Спасатели нашли останки 105 тел пассажиров самолета Lion Air

Спасатели нашли останки 105 тел пассажиров самолета Lion Air

Киев  •  УНН

 • 14422 просмотра

КИЕВ. 4 ноября. УНН. Спасатели в Индонезии нашли останки тел 105 пассажиров из самолета авиакомпании Lion Air, который разбился недалеко от столицы Джакарты. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Однако, из 105 остатков тел только 14 человек удалось идентифицировать. Власти надеются, что спасателям удастся найти больше людей.

Поисковые операции продлили еще на три дня. Главный приоритет — найти тела всех 188 погибших на борту, а также поднять из моря второй “черный ящик”, благодаря которому можно выявить причину падения самолета.

Напоминаем, что за прошедшие сутки самолет авиакомпании Singapore Airlines, совершавший первый рейс по маршруту Лос-Анджелес-Сингапур, был вынужден вернуться в аэропорт вылета из-за технических неисправностей. “Примерно через 40 минут после вылета командир обнаружил неисправность в показаниях датчика уровня масла в двигателях, после чего было принято решение вернуться в аэропорт”, — отмечалось в заявлении авиаперевозчика.

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