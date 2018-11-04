Борт Singapore Airlines повернувся в аеропорт вильоту через технічні несправності
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. Літак авіакомпанії Singapore Airlines, що здійснював перший рейс за маршрутом Лос-Анджелес-Сінгапур, був змушений повернутися в аеропорт вильоту через технічні несправності. Про це повідомляє в неділю газета The Straits Times, інформує УНН.
“Приблизно через 40 хвилин після вильоту командир виявив несправність в показаннях датчика рівня масла в двигунах, після чого було прийнято рішення повернутися в аеропорт”, — наголошується в заяві авіаперевізника. “Через чотири години, після усунення неполадок літак вилетів до Сінгапуру, його прибуття в аеропорт Чангі очікується в неділю близько 13:00 за місцевим часом”, — вказується в повідомленні. На борту знаходиться 141 пасажир.
Політ виконується на новітньому лайнері Airbus A350-900ULR, який відрізняється збільшеним фюзеляжем, більш просторим салоном, меншою витратою палива. Singapore Airlines стала першою компанією в світі, яка почала використовуватися даний тип повітряного судна. Всього в парку компанії налічується сім подібних літаків. У жовтні сінгапурський авіаперевізник запустив найтриваліший у світі безпосадочний рейс, який пов’язав Сінгапур і Нью-Йорк. Розрахунковий час польоту, який також виконується на A350-900ULR, становить 18 годин 45 хвилин.
Як повідомляв УНН, в Індонезії загинув водолаз під час операції з пошуку літака, що розбився.