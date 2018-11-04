Борт Singapore Airlines вернулся в аэропорт вылета из-за технических неисправностей

“Примерно через 40 минут после вылета командир обнаружил неисправность в показаниях датчика уровня масла в двигателях, после чего было принято решение вернуться в аэропорт”, — отмечается в заявлении авиаперевозчика. “Спустя четыре часа, после устранения неполадок самолет вылетел в Сингапур, его прибытие в аэропорт Чанги ожидается в воскресенье около 13:00 по местному времени”, — указывается в сообщении. На борту находится 141 пассажир.

Полет выполняется на новейшем лайнере Airbus A350-900ULR, который отличается увеличенным фюзеляжем, более просторным салоном, меньшим расходом топлива. Singapore Airlines стала первой компанией в мире, которая начала использоваться данный тип воздушного судна. Всего в парке компании насчитывается семь подобных самолетов. В октябре сингапурский авиаперевозчик запустил самый продолжительный в мире беспосадочный рейс, который связал Сингапур и Нью-Йорк. Расчетное время полета, который также выполняется на A350-900ULR, составляет 18 часов 45 минут.

Как сообщал УНН, в Индонезии погиб водолаз во время операции по поиску самолета самолета.