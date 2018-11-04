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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 108285 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

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8 марта, 10:25 • 116202 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 17:42 • 147893 просмотра

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 138140 просмотра

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7 марта, 13:58 • 129005 просмотра

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7 марта, 06:35 • 118140 просмотра

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6 марта, 19:19 • 141689 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145427 просмотра

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Борт Singapore Airlines вернулся в аэропорт вылета из-за технических неисправностей

Борт Singapore Airlines вернулся в аэропорт вылета из-за технических неисправностей

Киев  •  УНН

 • 8100 просмотра

КИЕВ. 4 ноября. УНН. Самолет авиакомпании Singapore Airlines, совершавший первый рейс по маршруту Лос-Анджелес-Сингапур, был вынужден вернуться в аэропорт вылета из-за технических неисправностей. Об этом сообщает в воскресенье газета The Straits Times, передает УНН.

“Примерно через 40 минут после вылета командир обнаружил неисправность в показаниях датчика уровня масла в двигателях, после чего было принято решение вернуться в аэропорт”, — отмечается в заявлении авиаперевозчика. “Спустя четыре часа, после устранения неполадок самолет вылетел в Сингапур, его прибытие в аэропорт Чанги ожидается в воскресенье около 13:00 по местному времени”, — указывается в сообщении. На борту находится 141 пассажир.

Полет выполняется на новейшем лайнере Airbus A350-900ULR, который отличается увеличенным фюзеляжем, более просторным салоном, меньшим расходом топлива. Singapore Airlines стала первой компанией в мире, которая начала использоваться данный тип воздушного судна. Всего в парке компании насчитывается семь подобных самолетов. В октябре сингапурский авиаперевозчик запустил самый продолжительный в мире беспосадочный рейс, который связал Сингапур и Нью-Йорк. Расчетное время полета, который также выполняется на A350-900ULR, составляет 18 часов 45 минут.

Как сообщал УНН, в Индонезии погиб водолаз во время операции по поиску самолета самолета.

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