В Індонезії загинув водолаз під час операції з пошуку літака, що розбився

За його словами, попередня причина смерті — різка декомпресія. Як зазначає новинний портал Detik, 48-річний Сіачруоа Анто був один з найдосвідченіших рятувальників, який брав участь також в операції з пошуку розбився в 2014 році літака компанії AirAsia. Крім того, приблизно тиждень тому він повернувся з провінції Центральний Сулавесі, де також брав участь в рятувальних роботах після руйнівного землетрусу, що стався напередодні.

У суботу рятувальники продовжили пошуки літака авіакомпанії Lion Air, який зазнав катастрофи, основна увага зосереджена на виявленні мовного самописця. У четвер успішно завершилося підняття з 30-метрової глибини першого чорного ящика, який до вечора того ж дня був доставлений в лабораторію Комітету із забезпечення безпеки на транспорті, де вже почалася розшифровка показань параметрів польоту. За словами керівника цього відомства Соерджанто Таджахоно, процес займе один-два тижні, після чого можна буде робити попередні висновки про причини катастрофи. До розшифровки чорних ящиків також підключені представники корпорації Boeing, а в розслідуванні участь беруть співробітники Національної ради з безпеки на транспорті США.

Як повідомляв УНН, в Індонезії відновили пошуки другої чорної скриньки літака Lion Air.