В Індонезії відновили пошуки другої чорної скриньки літака Lion Air
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Індонезійські дайвери у п'ятницю відновили пошуки другої чорної скриньки серед затонулих уламків майже нового літака індонезійської авіакомпанії Lion Air, який цього тижня впав у море після вильоту з Джакарти. Про це УНН повідомляє з посиланням на Reuters.
Рятувальники виявили тільки частину одного бортового самописця.
При цьому зі знайдених останків був ідентифікований тільки один пасажир літака.
Наразі зусилля зосереджені на тому, щоб витягти другу з двох чорних скриньок.
"Команда (дайверів - ред.) чує звук "пінгу" з другої чорної скриньки", - повідомили в управлінні транспортної безпеки країни.
Напередодні рятувальники підняли на поверхню бортовий самописець літака індонезійської авіакомпанії Lion Air, який зазнав аварії над Яванським морем.
Як повідомляв УНН, Boeing 737 Max 8 найбільшої бюджетної авіакомпанії Індонезії Lion Air розбився 29 жовтня через 13 хвилин після вильоту з Джакарти. На його борту перебували 189 пасажирів, з яких ніхто не зміг вижити. Слідство поки не висуває ніяких версій того, що сталося. Відомо, що на цьому літаку під час попереднього рейсу 28 жовтня були зафіксовані серйозні технічні несправності, пов'язані з порушенням роботи приладів швидкості і навігації.
Керівництво Lion Air стверджує, що всі несправності були ліквідовані. Мінтранс Індонезії виступив з вимогою провести перевірку всіх подібних Boeing у країні.
Українців немає у списку пасажирів індонезійського літака Lion Air.