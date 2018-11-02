В Індонезії відновили пошуки другої чорної скриньки літака Lion Air

КИЇВ. 2 листопада. УНН. Індонезійські дайвери у п'ятницю відновили пошуки другої чорної скриньки серед затонулих уламків майже нового літака індонезійської авіакомпанії Lion Air, який цього тижня впав у море після вильоту з Джакарти. Про це УНН повідомляє з посиланням на Reuters.