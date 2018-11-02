В Индонезии возобновили поиски второго черного ящика самолета Lion Air

Спасатели обнаружили только часть одного черного ящика.

При этом из найденных останков был идентифицирован только один пассажир самолета.

В настоящее время усилия сосредоточены на извлечении второго из двух черных ящиков.

"Команда (дайверов - ред.) слышит звук "пинга" из второго черного ящика", - сообщили в управлении транспортной безопасности страны.

Накануне спасатели подняли на поверхность бортовой самописец самолета индонезийской авиакомпании Lion Air, потерпевшего крушение над Яванским морем.

Как сообщал УНН, Boeing 737 Max 8 крупнейшей бюджетной авиакомпании Индонезии Lion Air разбился 29 октября через 13 минут после вылета из Джакарты. На его борту находились 189 пассажиров, из которых никто не смог выжить. Следствие пока не выдвигает никаких версий случившегося. Известно, что на этом самолете во время предыдущего рейса 28 октября были зафиксированы серьезные технические неполадки, связанные с нарушением работы приборов скорости и навигации.

Руководство Lion Air утверждает, что все неисправности были ликвидированы. Минтранс Индонезии потребовал провести проверку всех подобных Boeing в стране.

Украинцев нет в списке пассажиров индонезийского самолета Lion Air.