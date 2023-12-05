В Индонезии после неожиданного извержения вулкана Марапи количество погибших возросло до 23

Спасатели, которые обследуют опасные склоны индонезийского вулкана Маунт Марапи, нашли больше тел среди альпинистов, которых застало неожиданное извержение два дня назад. Число погибших увеличилось до 23, сообщили в Associated Press, передает УНН.

Детали

Более 50 альпинистов были спасены после первого извержения в воскресенье, а еще 11 человек сначала подтвердили гибель. Еще одно извержение в понедельник выбросило новый выброс горячего пепла на высоту 800 метров и временно приостановило поисковые операции.

По словам заместителя начальника полиции провинции Западная Суматра Эди Мардианто, последние тела были найдены недалеко от места извержения. Тела пяти альпинистов были обнаружены, а 18 считаются мертвыми, потому что они были очень близко к извержению горячих газов и пепла.

Остальные, которых мы хотим эвакуировать, - это 18 человек, и мы ожидаем, что их уже нет в живых. Завтра или сегодня команда эвакуирует их и отвезет в больницу для идентификации сказал Мардианто.

Напомним

Извержение вулкана в Индонезии произошло в воскресенье, 3 декабря. Тогда же заявили об 11 погибших альпинистах, которых извержение застало врасплох на вулкане.