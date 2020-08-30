В Индии зарегистрировали почти 79 тыс. новых случаев COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 31 августа. УНН. В Индии за сутки зарегистрировали 78 761 новый случай COVID-19. Об этом сообщает УНН со ссылкой на государственный центр Индии, что отслеживает распространение коронавирусной болезни в стране.
Как пишет издание “Радио Свобода”, это является новым мировым рекордом.
Это четвертый день подряд, когда на территории страны выявляют более 75 тысяч заболевших.
Прыжок в статистике частично объясняют увеличением количества тестов. Ежедневно в стране тестируют около одного миллиона человек. Это в пять раз больше по сравнению с июнем.
Всего в Индии за время пандемии обнаружили более 3,5 миллиона больных. Больше — только в Бразилии (3,8 миллиона) и США (почти шесть миллионов).
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Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 119074 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 2527 — летальные. С 1 августа в Украине изменены правила карантина до конца лета: теперь регионы будут делить на “зоны” в зависимости от четырех основных показателей по заболеваемости COVID-19.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.