В Індії зареєстрували майже 79 тисяч нових випадків COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 31 серпня. УНН. В Індії за добу зареєстрували 78 761 новий випадок COVID-19. Про це повідомляє УНН із посиланням на державний центр Індії, що відстежує поширення коронавірусної хвороби в країні.
Як пише видання "Радіо Свобода", це є новим світовим рекордом.
Це четвертий день поспіль, коли на території країни виявляють понад 75 тисяч захворілих.
Стрибок у статистиці частково пояснюють збільшенням кількості тестів. Щодня в країні тестують близько одного мільйона людей. Це в п’ять разів більше порівняно з червнем.
Загалом в Індії за час пандемії виявили понад 3,5 мільйона хворих. Більше – лише в Бразилії (3,8 мільйона) та США (майже шість мільйонів).
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Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 119 074 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них 2 527 — летальні. З 1 серпня в Україні змінено правила карантину до кінця літа: тепер регіони будут поділяти на “зони” залежно від чотирьох основних показників щодо захворюваності на COVID-19.
Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 185 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.