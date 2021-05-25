В Индии впервые с середины апреля за сутки менее 200 тыс. случаев COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 25 мая. УНН. В Индии за минувшие сутки зарегистрировано 196 427 новых случая COVID-19 впервые с середины апреля меньше, чем двести тысяч. Об этом свидетельствуют данные Минздрава страны, передает УНН.
Детали
В целом по стране с начала пандемии зафиксировали уже 26 948 874 случая COVID-19.
При этом в Индии умерли из-за COVID-19 еще 3511 человек, а число погибших от вируса составляет на сегодня 307 231 человека. Между тем, 24 054 861 человек излечились от болезни. Активное количество случаев коронавируса в Индии составляет 2 586 782.
Между тем, вариант B.1.617 (индийский вариант) стал доминирующим в Индии, на него приходится около 55% от общего количества "вариантов, вызывающих беспокойство" (VoC по классификации ВОЗ), выявленных в стране с помощью секвенирования генома, заявил министр здравоохранения страны Харш Вардхан в понедельник, пишет The Times of India.
Вариант B.1.617, впервые обнаруженный в Махараштре и более заразный, чем обычный, был обнаружен в 5261 образце, что делает его одним из наиболее распространенных мутаций, обнаруженных до сих пор.
Конекст
Индия страдает от второй волны пандемии COVID-19, которая набрала здесь обороты самыми быстрыми в мире темпами. Так, Индия на сегодня занимает второе место в мире (после США) по общему количеству заразившихся коронавирусом и третье место по количеству смертей из-за этой инфекцией (после США и Бразилии).
Больницы страны столкнулись с нехваткой кислорода, из-за переполненных крематориев тела умерших от болезни массово сжигают под открытым небом, некоторых, по сообщениям, - даже выбрасывали в Ганг.
Ситуация стала настолько критической, что многие страны направляют в Индию помощь.