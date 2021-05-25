В Індії вперше з середини квітня за добу менше 200 тис. випадків COVID-19

Деталі

Загалом в країні з початку пандемії зафіксували вже 26 948 874 випадки COVID-19.

При цьому в Індії померли через COVID-19 ще 3511 людей, а кількість загиблих від вірусу становить наразі 307 231 особу. Тим часом, 24 054 861 осіб вилікувалися від хвороби. Активна кількість випадків коронавірусу в Індії становить 2 586 782.

Тим часом, варіант B.1.617 (індійський варіант) став домінуючим в Індії, на нього припадає близько 55% від загальної кількості "варіантів, що викликають занепокоєння" (VoC за класифікацією ВООЗ), виявлених в країні за допомогою секвенування генома, заявив міністр охорони здоров'я Харш Вардхан у понеділок, пише The Times of India.

Варіант B.1.617, вперше виявлений в Махараштрі і більш заразний, ніж звичайний, був виявлений в 5261 зразку, що робить його однією з найбільш поширених мутацій, виявлених досі.

Конекст

Індія потерпає від другої хвилі пандемії COVID-19, яка набрала тут обертів найшвидшими у світі темпами. Так, Індія на сьогодні займає друге місце в світі (після США) за загальною кількістю тих, хто заразився коронавірусом і третє місце за кількістю смертей через цю інфекцію (після США і Бразилії).

Лікарні країни зіткнулися з браком кисню, через переповнені крематорії тіла померлих від хвороби масово спалюють просто неба, деяких, за повідомленнями, - навіть викидали у Ганг.

Ситуація стала настільки критична, що чимало країн надсилають до Індії допомогу.