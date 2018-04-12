В Индии ветер повредил Тадж Махал

Непогода повредила два минарета, расположенные у разных въездных ворот Тадж Махала.

Отмечается, что один из разрушенных столбов располагался у так называемых королевских ворот - место, на которое туристы в первую очередь обращают внимание.



Как сообщал УНН, известный мавзолей Тадж-Махал , а также ряд других исторических памятников Индии подсветили голубым светом накануне Всемирного дня борьбы с диабетом.