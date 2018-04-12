В Індії вітер пошкодив Тадж Махал
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. В Індії сильні вітри, які дмухали зі швидкістю 130 км/год спричинили руйнування чотириметрових стовпів стародавнього комплексу Тадж Махал, який внесений до спадщини ЮНЕСКО та визнаний рукотворним чудом світу. Про це повідомляє УНН з посиланням на ВВС.
Негода пошкодила два мінарети, розташовані біля різних в’їзних воріт Тадж Махалу.
Зазначається, що один зі зруйнованих стовпів розташовувався біля так званих королівських воріт — місце, на яке туристи у першу чергу звертають увагу.
Як повідомляв УНН, відомий мавзолей Тадж-Махал, а також ряд інших історичних пам'ятників Індії підсвітили блакитним світлом напередодні Всесвітнього дня боротьби з діабетом.