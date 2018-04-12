В Індії вітер пошкодив Тадж Махал

Негода пошкодила два мінарети, розташовані біля різних в’їзних воріт Тадж Махалу.

Зазначається, що один зі зруйнованих стовпів розташовувався біля так званих королівських воріт — місце, на яке туристи у першу чергу звертають увагу.



Як повідомляв УНН, відомий мавзолей Тадж-Махал, а також ряд інших історичних пам'ятників Індії підсвітили блакитним світлом напередодні Всесвітнього дня боротьби з діабетом.