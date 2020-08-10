В индийском центре лечения больных COVID-19 при пожаре погибли по меньшей мере 10 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 10 августа. УНН. В результате пожара в центре лечения и карантина COVID-19 в Индии погибли не менее 10 человек. Об этом 9 августа сообщил информагентство Reuters, передает УНН.
“По словам официальных лиц, по меньшей мере 10 человек погибли в результате сильного пожара в центре лечения и карантина COVID-19 в городе Виджайвада на юго-востоке Индии”, — говорится в сообщении.
Сообщается, что бригады скорой помощи спасли до 20 пациентов и медперсонал из центра, расположенного в отеле, и доставили их в больницу.
Также по предварительной информации сотрудников полиции и пожарной охраны, пожар мог произойти из-за короткого замыкания в медцентре.
Представители государства уже заявили, что заплатят каждой семье жертв 5 млн рупий (примерно 66 656 долларов).
Напомним, количество погибших в результате жесткой посадки пассажирского самолета авиакомпании Air India Express в индийском городе Кожикоде (штат Керала) в пятницу выросла до 20.