В індійському центрі лікування хворих на COVID-19 під час пожежі загинуло щонайменше 10 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 10 серпня. УНН. В результаті пожежі в центрі лікування і карантину COVID-19 в Індії загинуло щонайменше 10 людей. Про це 9 серпня повідомило інформагентство Reuters, передає УНН.
“За словами офіційних осіб, щонайменше 10 людей загинули в результаті сильної пожежі в центрі лікування і карантину COVID-19 в місті Віджайвада на південному сході Індії”, — йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що бригади швидкої допомоги врятували до 20 пацієнтів і медперсонал з центру, розміщеного в готелі, і доставили їх в лікарню.
Також за попередньою інформацією співробітників поліції та пожежної охорони, пожежа могла статися через коротке замикання в медцентрі.
Представники держави вже заявили, що заплатять кожній родині жертв 5 мільйонів рупій (приблизно 66 656,00 доларів).
Нагадаємо, кількість загиблих в результаті жорсткої посадки пасажирського літака авіакомпанії Air India Express в індійському місті Кожикоде (штат Керала) в п’ятницю зросла до 20.