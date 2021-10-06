В Индии хотят заменить звук автомобильного гудка на звуки музыкальных инструментов
Киев • УНН
КИЕВ. 6 октября. УНН. Министр транспорта Индии Нитин Гадкари планирует принять закон, согласно которому гудки автомобилей заменят на звуки индийских музыкальных инструментов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Hindu.
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“Вскоре планирую принять закон, согласно которому гудки всех транспортных средств должны заменить на звуки индийских музыкальных инструментов: флейту, табло, скрипку, губную гармошку, фисгармонию”, — говорится в сообщении.
Кроме того, министр планирует заменить звуки сирен скорой помощи и полиции на песню, которая звучит на местном радио. Он считает, что людям будет приятнее слышать эту песню, чем надоедливую сирену.
В Индии гудки автомобилей — крайне распространенное явление из-за проблем с регулированием дорожного движения и большого количества транспорта.
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