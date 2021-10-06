В Індії хочуть замінити звук автомобільного гудка на звуки музичних інструментів
Київ • УНН
КИЇВ. 6 жовтня. УНН. Міністр транспорту Індії Нітін Гадкарі планує ухвалити закон, згідно з яким гудки автомобілів замінять на звуки індійських музичних інструментів. Про це повідомляє УНН із посиланням на The Hindu.
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“Незабаром планую ухвалити закон, згідно з яким гудки всіх транспортних засобів мають замінити на звуки індійських музичних інструментів: флейту, таблу, скрипку, губну гармошку, фісгармонію”, — ідеться у повідомленні.
Окрім того, міністр планує замінити звуки сирен швидкої допомоги та поліції на пісню, яка лунає на місцевому радіо. Він вважає, що людям буде приємніше чути цю пісню, ніж набридливу сирену.
В Індії гудки автомобілів — поширене явище через проблеми з регулюванням дорожнього руху та велику кількість транспорту.
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