В Индии мошенники выманивали у людей Bitcoin через LinkedIn
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. Правоохранители Индии задержали трех человек по подозрению в мошенничестве с Вitcoin (BTC). Об этом пишет ссn.com, передает УНН.
По данным полиции, задержанные выманивали деньги у криптоинвесторов через LinkedIn и другие платформы. Они обещали до 10% ежемесячной прибыли от так называемого инвестирования в BTC.
Общая сумма украденных средств пока неизвестна. Но, по предварительным оценкам, она составляет почти 60 миллионов долларов в BTC.
Ранее УНН сообщал, что легализации Bitcoin опасаются многие страны мира.
Украина тем временем продолжает определяться в вопросе регулирования рынка криптовалют с точки зрения законодательства.
В парламенте зарегистрировано несколько законопроектов о легализации цифровых денег, и недавно было принято решение объединить их в один документ.
Автором одного из законопроектов о криптовалютах является нардеп от РПЛ Сергей Рыбалка (в прошлом году его уволили с должности председателя финансового комитета ВР). Его документ, правда, эксперты Bitcoin Foundation назвали бессмысленным и популистским.
Более того, соавтором своего законопроекта о биткоинах Рыбалка сделал гражданскую супругу Анастасию Байбородину. И этот поступок коллеги радикала по партии назвали как минимум “неэтичным”.