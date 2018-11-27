В Індії шахраї виманювали у людей Bitcoin через LinkedIn
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. Правоохоронці Індії затримали трьох осіб за підозрою в шахрайстві з Вitcoin (BTC). Про це пише ссn.com, передає УНН.
За даними поліції, затримані виманювали гроші у криптоінвесторів через LinkedIn та інші платформи. Вони обіцяли до 10% щомісячного прибутку від так званого інвестування в BTC.
Загальна сума вкрадених коштів поки невідома. Але, за попередніми оцінками, вона становить майже 60 мільйонів доларів в BTC.
Раніше УНН повідомляв, що легалізації Bitcoin побоюються багато країн світу.
Україна тим часом продовжує визначатися в питанні регулювання ринку криптовалют з точки зору законодавства.
У парламенті зареєстровано кілька законопроектів про легалізацію цифрових грошей, і недавно було прийнято рішення об'єднати їх в один документ.
Автором одного із законопроектів про криптовалюту є нардеп від РПЛ Сергій Рибалка (в минулому році його звільнили з посади голови фінансового комітету ВР). Його документ, щоправда, експерти Bitcoin Foundation назвали безглуздим і популістським.
Більш того, співавтором свого законопроекту про біткоіни Рибалка зробив цивільну дружину Анастасію Байбородіну. І цей вчинок колеги радикала по партії назвали як мінімум "неетичним".