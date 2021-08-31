В Индии после ливня произошел оползень: есть погибшие

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Детали

Инцидент произошел в селе Джумма сообщил судья округа Питорарага Ашиш Чаухан, который выехал на место для наблюдения за операциями по спасению и спасению.

“Жертвы могут расти, поскольку пострадавшее село находится на вершине холма”, — сказал Чаухан.

Главный министр Пушкарь Сингх дхаммо пообщался с Чаухан и комиссаром Кумаона Сушилком Кумаром, чтобы оценить масштабы ущерба, нанесенного сильными ливнями в селе Джумма. Он попросил чиновников немедленно переместить пострадавших в безопасные места и обеспечить им надлежащее питание и лекарства.

Он также попросил комиссара обеспечить скорейшее очищение дорог, в том числе национальных автомагистралей, заблокированных сдвижными обломками в регионе.

Напомним

В Японии продолжаются ливни, объявлено эвакуацию более миллиона жителей.

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