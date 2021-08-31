В Индии после ливня произошел оползень: есть погибшие
Киев • УНН
КИЕВ. 31 августа. УНН. Пять человек, в том числе трое детей, погибли, а еще двое пропали без вести после того, как в в индийском селе произошел оползень после сильных дождей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The print.
Детали
Инцидент произошел в селе Джумма сообщил судья округа Питорарага Ашиш Чаухан, который выехал на место для наблюдения за операциями по спасению и спасению.
“Жертвы могут расти, поскольку пострадавшее село находится на вершине холма”, — сказал Чаухан.
Главный министр Пушкарь Сингх дхаммо пообщался с Чаухан и комиссаром Кумаона Сушилком Кумаром, чтобы оценить масштабы ущерба, нанесенного сильными ливнями в селе Джумма. Он попросил чиновников немедленно переместить пострадавших в безопасные места и обеспечить им надлежащее питание и лекарства.
Он также попросил комиссара обеспечить скорейшее очищение дорог, в том числе национальных автомагистралей, заблокированных сдвижными обломками в регионе.
Напомним
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