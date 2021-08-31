В Індії після зливи стався зсув ґрунту: є загиблі
Київ • УНН
КИЇВ. 31 серпня. УНН. П’ятеро людей, у тому числі троє дітей, загинули, а ще двоє зникли безвісти після того, як у індійському селі стався зсув ґрунту після сильних дощів. Про це інформує УНН з посиланням на The print.
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Інцидент стався в селі Джумма повідомив суддя округу Піторарага Ашіш Чаухан, який виїхав на місце для нагляду за операціями з порятунку та порятунку.
“Жертви можуть зростати, оскільки постраждале село знаходиться на вершині пагорба”, — сказав Чаухан.
Головний міністр Пушкар Сінгх Дхамі поспілкувався з Чауханом та комісаром Кумаону Сушілком Кумаром, щоб оцінити масштаби збитків, завданих сильними зливами в селі Джумма. Він попросив чиновників негайно перемістити постраждалих у безпечні місця та забезпечити їм належне харчування та ліки.
Він також попросив комісара забезпечити якнайшвидше очищення доріг, у тому числі національних автомагістралей, заблокованих зсувними уламками в регіоні.
Нагадаємо
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