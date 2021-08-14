В Японії тривають зливи, оголошено евакуацію понад мільйон жителів
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. У суботу частина території Японії продовжила потерпає від проливних дощів, при цьому Метеорологічне управління країни опублікувало попередження про надзвичайні ситуації в префектурі Хіросіма, а також в трьох префектурах району Кюсю, де був зареєстрований рекордний рівень опадів, передає УНН з посиланням на Kyodo News.
Деталі
За даними Метеорологічного управління, на тлі проливних дощі, що не припиняються можуть виникнути зсуви і повені на великій території, що тягнеться від західної Японії до північно-східної частини країни.
Метеорологи також повідомляють, що протягом 24-х годин до ранку неділі очікується до 300 мм опадів в центральному японському регіоні Токай і до 250 мм на інших територіях, включаючи Сікоку і Кінкі на заході Японії, регіон Канто-Кошин з центром в Токіо, і Кюсю.
Як повідомляє NHK, Метеорологічне управління видало для префектур Сага, Нагасакі, Фукуока і Хіросіма попередження про евакуацію рівня 5 - найвищого рівня з можливих. На даний момент область його охоплення складає більше 1,4 мільйона осіб в трьох південно-західних префектурах, а також в префектурі Хіросіма.
Що було раніше
Як повідомляв УНН, на сьогодні відомо про як мінімум одну жертву і двох зниклих безвісти в результаті повені.
Згідно Kyodo, загинула 59-річна жінка, а двоє зникли безвісти - це її 67-річний чоловік і їх 32-річна дочка.