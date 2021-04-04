В Индии во время нападения убили 22 правоохранителя
Киев • УНН
КИЕВ. 4 апреля. УНН. По меньшей мере 22 члена индийских сил безопасности были убиты в центральном штате Индии маоистскими боевиками в одном из самых кровавых нападений левой повстанческой группы в этом году. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Персонал безопасности, относится к центральной полицейской милиции Elite Cobra Cobra, окружная резервная охрана и специальная целевая группа была атакована в субботу в штате Чхаттисгарх во время операции против повстанцев.
Смерть 22 правоохранителей подтвердил старший государственный чиновник в Райпура, столице Чхаттисгарх. Они были убиты во время стрельбы, которая продолжалась 4 часа в приграничном районе Сукма, 540 км (340 миль) к югу от Райпура.
Министр Амит Шах сказал, что правительство не будет терпеть такую кровопролития, и “состоятся мероприятия, чтобы предотвратить такие нападения”.
Дополнительно
Маоисты, также известные как сверхмалые, проводили вооруженное восстание против правительства в течение десятилетий. Лидеры левых войовницьких групп “Болезнь” говорят, что они борются от имени бедных, которые не выиграли от долгого экономического бума в третьей по величине экономикой Азии.
С 1967 года Группа считалась наибольшей угрозой внутренней безопасности страны, утверждала контроль над крупными земельными землями в Центральной и Восточной Индии, устанавливая так называемый “красный коридор”.
Напомним
Житель индийского штата Уттар-Прадеш Субхаш Батам почти полсуток удерживал в заложниках 23 детей, которых пригласил на день рождения дочери.