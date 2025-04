Захоплення понад 20 дітей в Індії: злочинця вбила поліція, його дружину - закидали камінням

Інцидент стався в селі Кесарія. Як повідомляє індійський телеканал NDTV, Батам покликав до себе сусідських дітей під приводом святкування дня народження своєї однорічної дочки. Але коли гості зайшли в будинок, Батам замкнув двері і направив на них зброю. Як пише BBC, в заручниках опинилися діти від шести місяців до 15 років; були захоплені і декілька жінок, які імовірно прийшли разом з дітьми.

Коли діти і жінки не прийшли додому вчасно, сусіди Батама вирушили до нього додому, щоб дізнатися, в чому справа. Господар не пустив їх всередину, і вони викликали поліцію. Злочинець кинув з вікна саморобну бомбу і стріляв у тих, хто намагався наблизитися до його дому. Поранення отримали двоє співробітників поліції і один житель села.

За інформацією AP, Батам утримував заручників близько 11 години (за іншими даними, дев’ять чи десять годин). Поліція намагалася переконати його здатися, але в підсумку пішла на штурм будинку. Злочинця вбили, а всіх заручників звільнили; ніхто з них не постраждав. Під час обшуку в будинку у Батама знайшли арсенал зброї та боєприпасів, пише The Times of India.

Також загинула дружина злочинця. Невідомо, допомагала вона чоловікові, але коли його вбили, жінка спробувала втекти, пише BBC. За інформацією AP, її застрелили поліцейські; за даними BBC, вона була лише поранена. NDTV і Reuters з посиланням на поліцію повідомляють, що жителі села закидали жінку камінням, очевидно, вважаючи причетною до захоплення заручників. Вона померла від отриманих травм.

Мотиви Батама точно невідомі. У поліції повідомили AP, що він проходив підозрюваним у справі про вбивство і нещодавно звільнився під заставу. BBC пише, що він вважав сусідів по селу винними у своєму арешті і хотів їм помститися. За інформацією NDTV, Батам кричав, що не винен. Під час утримання заручників злочинець був п’яний; поліція припускає, що у нього також міг бути психічний розлад.

The Times of India повідомляє, що недавно Батам поскаржився місцевій владі на погані житлові умови. Він писав, що йому не надали новий будинок і навіть туалет в рамках урядових програм допомоги бідним.

