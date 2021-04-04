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В Індії під час нападу вбили 22 правоохоронці

В Індії під час нападу вбили 22 правоохоронці

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 квітня. УНН. Щонайменше 22 члени індійських сил безпеки були вбиті в центральному штаті Індії маоїстськими бойовиками в одному з найкривавіших нападів лівої повстанської групи цього року. Про це пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Персонал безпеки, що належить до центральної поліцейської міліції Elite Cobra Cobra, окружна резервна охорона та спеціальна цільова група була атакована в суботу у штаті Чхаттісгарх під час операції проти повстанців.

Смерть 22 правоохоронців підтвердив старший державний чиновник у Райпурі, столиці Чхаттісгарх. Вони були вбиті під час стрільби, яка тривала чотири години в прикордонному районі Сукма, 540 км (340 миль) на південь від Райпура.

Міністр Аміт Шах сказав, що уряд не буде терпіти таку кровопролиття, і “відбудуться заходи, щоб запобігти таким нападам”.

Додатково

Маоїсти, також відомі як надмали, проводили збройне повстання проти уряду протягом десятиліть. Лідери лівих войовницьких груп “Хвороба” кажуть, що вони борються від імені найбідніших, які не виграли від довгого економічного буму в третьої за величиною економікою Азії.

З 1967 року Група вважалася найбільшою загрозою внутрішньої безпеки країни, стверджувала контроль над великими земельними землями у Центральній та Східній Індії, встановлюючи так званий “червоний коридор”.

Нагадаємо

Житель індійського штату Уттар-Прадеш Субхаш Батам майже півдоби утримував в заручниках 23 дітей, яких запросив на день народження дочки.

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