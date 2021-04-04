В Індії під час нападу вбили 22 правоохоронці
Київ • УНН
КИЇВ. 4 квітня. УНН. Щонайменше 22 члени індійських сил безпеки були вбиті в центральному штаті Індії маоїстськими бойовиками в одному з найкривавіших нападів лівої повстанської групи цього року. Про це пише УНН з посиланням на Reuters.
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Персонал безпеки, що належить до центральної поліцейської міліції Elite Cobra Cobra, окружна резервна охорона та спеціальна цільова група була атакована в суботу у штаті Чхаттісгарх під час операції проти повстанців.
Смерть 22 правоохоронців підтвердив старший державний чиновник у Райпурі, столиці Чхаттісгарх. Вони були вбиті під час стрільби, яка тривала чотири години в прикордонному районі Сукма, 540 км (340 миль) на південь від Райпура.
Міністр Аміт Шах сказав, що уряд не буде терпіти таку кровопролиття, і “відбудуться заходи, щоб запобігти таким нападам”.
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Маоїсти, також відомі як надмали, проводили збройне повстання проти уряду протягом десятиліть. Лідери лівих войовницьких груп “Хвороба” кажуть, що вони борються від імені найбідніших, які не виграли від довгого економічного буму в третьої за величиною економікою Азії.
З 1967 року Група вважалася найбільшою загрозою внутрішньої безпеки країни, стверджувала контроль над великими земельними землями у Центральній та Східній Індії, встановлюючи так званий “червоний коридор”.
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Житель індійського штату Уттар-Прадеш Субхаш Батам майже півдоби утримував в заручниках 23 дітей, яких запросив на день народження дочки.