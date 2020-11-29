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В Индии мужчина вернулся домой через неделю после кремации

В Индии мужчина вернулся домой через неделю после кремации

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 29 ноября. УНН. В Индии мужчина, который лечился от COVID-19, вернулся домой через неделю после того, как его семье передали "его тело" и те его кремировали. Об этом сообщает УНН со ссылкой на NDTV.

“Из-за странного инцидента, пожилой мужчина с COVID-19 вернулся домой на севере Западной Бенгалии через неделю после того, как члены его семьи получили "его тело" из больницы для больных на COVID-19 и кремировали его. Шибдас Бандиопадий, житель Бирати, вернулся домой за день до того, как члены его семьи должны были исполнить его шрад (обряд на честь умершего предка - ред.)”, - сообщили в СМИ.

Сообщается, что 75-летний мужчина был доставлен в больницу 11 ноября после того, как получил положительный результат теста на COVID-19. Два дня спустя члены его семьи были проинформированы о его кончине.

“Тело хранилось в пластиковом пакете, в соответствии с протоколами COVID, и было показано членам семьи на расстоянии, они сказали, что не видят лица отчетливо”, - сказано в сообщении.

Отмечается, что члены семьи планировали провести шрад, когда им позвонили и сообщили, что их родственник жив и нужно привезти его из больницы.

“Мы шокированы и удивлены. Однако мы привезли его домой. Мы не знаем, кого мы кремировали", - сказал сын господина Бандиопадия.

Напомним, в COVID-19 в мире заболели уже 62 млн человек. В частности, в Индии - 9 351 109.

В Украине уже 722 тыс. случаев COVID-19, за сутки заболело 12 978 человек.

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