В Індії чоловік повернувся додому через тиждень після кремації

"Через дивний інцидент, літній чоловік з COVID-19 повернувся додому на півночі Західної Бенгалії через тиждень після того, як члени його сім'ї отримали "його тіло" з лікарні для хворих на COVID-19 і кремували його. Шібдас Бандіопадій, житель Біраті, повернувся додому за день до того, як члени його сім'ї повинні були виконати його шрад (обряд на честь померлого предка - ред.)", - повідомили в ЗМІ.

Повідомляється, що 75-річний чоловік був доставлений в лікарню 11 листопада після того, як отримав позитивний результат тесту на COVID-19. Два дні потому члени його сім'ї були проінформовані про його смерть.

"Тіло зберігалося в пластиковому пакеті, відповідно до протоколів COVID, і було показано членам сім'ї на відстані, вони сказали, що не бачать обличчя чітко", - сказано в повідомленні.

Відзначається, що члени сім'ї планували провести шрад, коли їм зателефонували і повідомили, що їх родич живий і потрібно привезти його з лікарні.

"Ми шоковані і здивовані. Однак ми привезли його додому. Ми не знаємо, кого ми кремували", - сказав син пана Бандіопадія.

Нагадаємо, на COVID-19 в світі захворіли вже 62 млн осіб. Зокрема, в Індії - 9 351 109.

В Україні вже 722 тис. випадків COVID-19, за добу захворіло 12 978 осіб.