В ГУР заявили о комплексной спецоперации в Крыму 4 января: оккупанты потеряли склады БК и "ослепли" на несколько РЛС
Украинские силовики провели спецоперацию против российских радаров и склада боеприпасов в оккупированном Крыму, подтвердив успешное нанесение ударов.
США вскоре не смогут поставлять ракеты к украинским системам "Patriot" - СМИ
США предупреждают, что могут прекратить поставки Украине ракет для систем противоракетной обороны Patriot из-за высокой стоимости.
В МВД показали полевые госпитали, которые поступили от Нидерландов
Национальная гвардия Украины использует полевые госпитали из Нидерландов, оснащенные электричеством, водой и медикаментами.
российские чиновники прилетели в Крым после ударов Сил обороны Украины - партизаны
За последние несколько дней было зафиксировано прибытие нескольких самолетов со спецборта. Вероятно, это представители генштаба и главного управления фсб рф.
На Херсонщине под вражеский обстрел попал 56-летний мужчина, его госпитализировали
Мужчина, 56 лет, получил минно-взрывную травму в Херсонской области во время вражеского обстрела и был госпитализирован.
В рф заключенных пытают холодом, чтобы заставить пойти на войну - росСМИ
Власти рф применяют холодные пытки в тюрьмах, чтобы заставить заключенных подписать контракты с министерством обороны рф. Правозащитница Ольга Бендас сообщает об усилении тактики принуждения.
Непогода надвигается на Украину: энергетики в Киевской и Одесской областях переходят в усиленный режим работы
Энергетики ДТЭК в Киевской и Одесской областях готовятся к непогоде, переходят в усиленный режим работы для ликвидации возможных отключений.
Передача Данией первых самолетов F-16 Украине задерживается на полгода - СМИ
Поставка шести датских истребителей F-16 в Украину задерживается на шесть месяцев, передача ожидается во втором квартале 2024 года.
Оккупанты усиливают оборону Крымского моста - Гуменюк
Российские войска укрепляют Крымский мост от воздушных и морских атак, используя для защиты мины-ловушки и дымовые завесы.
Британская разведка проанализировала влияние сбития трех российских Су-34 на операции рф на левобережье Днепра
Британская разведка сообщает, что сбитие трех российских Су-34 привело к сокращению воздушных операций на левом берегу Днепра.