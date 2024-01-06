В ГУР заявили о комплексной спецоперации в Крыму 4 января: оккупанты потеряли склады БК и "ослепли" на несколько РЛС

В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины заявили, что 4 января 2024 года была осуществлена комплексная спецоперация на территории временно оккупированного Крыма, передает УНН.

По данным разведки, целями атаки, проведенной воинами ГУР МО Украины и Воздушных сил ВСУ совместно с силами сектора обороны государства, стали российские позиции РЛС на аэродроме в Саках и склад боеприпасов вблизи населенного пункта Гришино.

"Данные космической разведки подтверждают успешное огневое поражение состава БК российских захватчиков в Гришино. Информация о других потерях террористической россии на временно оккупированной территории АР Крым уточняется", - добавили в разведке.

Не только командный пункт: во время авиаудара по оккупированному Крыму ВСУ уничтожили российские склады боеприпасов