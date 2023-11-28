В ГУР подтвердили отравление жены Буданова: курс ее лечения уже завершается

Информация об отравлении тяжелыми металлами жены главы украинской разведки Кирилла Буданова Марианны соответствует действительности. Сейчас она проходит курс лечения, который уже завершается. Об этом сказал представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в комментарии Радио Свобода, передает УНН.

По его словам, информация, которую обнародовали сегодня медиа, соответствует действительности.

Марианна Александровна Буданова действительно была отравлена тяжелыми металлами. Сейчас она проходит курс лечения, который уже завершается - сказал Юсов.

Больше информации в ГУР обещали обнародовать позже.

Дополнение

СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных структурах сообщали, что жену руководителя Главного управления разведки Кирилла Буданова Марианну отравили тяжелыми металлами.

Ранее Буданов в интервью Радио Свобода рассказывал, что жена проживает вместе с ним в его рабочем кабинете, хотя и не работает в ГУР. С июня 2021 года она работает советником мэра Киева Виталия Кличко.