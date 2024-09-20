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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В грузовике с гуманитаркой обнаружили новую одежду почти на миллион гривен

В грузовике с гуманитаркой обнаружили новую одежду почти на миллион гривен

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20 сентября 2024, 18:42  •  3768 просмотра

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Таможенники на пункте "Краковец - Корчева" обнаружили грузовик с 6,6 тыс. новых футболок, не указанных в декларации. Груз перевозился под видом гуманитарной помощи для благотворительного фонда Львова.

Таможенники на пункте пропуска "Краковец - Корчева" обнаружили грузовик, который под видом гуманитарного груза для одного из благотворительных фондов Львова, перевозил 4,6 тыс. новых мужских и 2 тыс. женских футболок, не указанных в декларации. Об этом сообщает Государственная таможенная служба, передает УНН.

"В пункт пропуска "Краковец - Корчева" прибыл грузовик, который, согласно декларации, перемещал 4 тонны гуманитарного груза для одного из благотворительных фондов Львова: памперсы, одежда, подержанная одежда, детские коляски, кровати, матрасы. Но при осмотре авто работники таможни обнаружили 4,6 тыс. новых мужских и 2 тыс. женских футболок, не обозначенных в декларации", - говорится в сообщении.

Жінка намагалася незаконно пронести в Україну два iPhone 16 Pro Max 20 сентября 2024, 17:26 • 8592 просмотра

По предварительным данным, стоимость товаров составляет 989 тыс. гривен. Таможенники составили админпротокол, согласно ст. 472 (недекларирование товаров, транспортных средств коммерческого назначения) ТКУ.

Напомним

На пункте пропуска "Ягодин" волынские таможенники нашли более 3 кг экстази в автобусе "Варшава - Запорожье". Наркотики были спрятаны среди продуктов и в коробках от кошачьего корма.

Павел Башинский

Павел Башинский

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