В грузовике с гуманитаркой обнаружили новую одежду почти на миллион гривен

Таможенники на пункте пропуска "Краковец - Корчева" обнаружили грузовик, который под видом гуманитарного груза для одного из благотворительных фондов Львова, перевозил 4,6 тыс. новых мужских и 2 тыс. женских футболок, не указанных в декларации. Об этом сообщает Государственная таможенная служба, передает УНН.

"В пункт пропуска "Краковец - Корчева" прибыл грузовик, который, согласно декларации, перемещал 4 тонны гуманитарного груза для одного из благотворительных фондов Львова: памперсы, одежда, подержанная одежда, детские коляски, кровати, матрасы. Но при осмотре авто работники таможни обнаружили 4,6 тыс. новых мужских и 2 тыс. женских футболок, не обозначенных в декларации", - говорится в сообщении.

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По предварительным данным, стоимость товаров составляет 989 тыс. гривен. Таможенники составили админпротокол, согласно ст. 472 (недекларирование товаров, транспортных средств коммерческого назначения) ТКУ.

Напомним

На пункте пропуска "Ягодин" волынские таможенники нашли более 3 кг экстази в автобусе "Варшава - Запорожье". Наркотики были спрятаны среди продуктов и в коробках от кошачьего корма.