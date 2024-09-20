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У вантажівці з гуманітаркою виявили новий одяг майже на мільйон гривень

Київ • УНН

 • 18874 перегляди

Митники на пункті "Краківець - Корчова" виявили вантажівку з 6,6 тис. нових футболок, не зазначених у декларації. Вантаж перевозився під виглядом гуманітарної допомоги для благодійного фонду Львова.

Митники на пункті пропуску "Краківець - Корчова" виявили вантажівку, яка під видом гуманітарного вантажу для одного з благодійних фондів Львова, перевозила 4,6 тис. нових чоловічих та 2 тис. жіночих футболок, не зазначених у декларації. Про це повідомляє Державна митна служба, передає УНН.

"У пункт пропуску "Краківець - Корчова" прибула вантажівка, яка, згідно декларації , переміщувала 4 тонни гуманітарного вантажу для одного з благодійних фондів Львова: памперси, одяг, вживаний одяг, дитячі коляски, ліжка, матраци. Але під час огляду авто працівники митниці виявили 4,6 тис. нових чоловічих та 2 тис. жіночих футболок, не позначених у декларації", - йдеться в повідомленні.

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За попередніми даними, вартість товарів становить 989 тис. гривень. Митники склали адмінпротокол, відповідно до ст. 472 (недекларування товарів, транспортних засобів комерційного призначення) МКУ.

Нагадаємо

На пункті пропуску "Ягодин" волинські митники знайшли понад 3 кг екстазі в автобусі "Варшава - Запоріжжя". Наркотики були сховані серед продуктів та в коробках від котячого корму.

Павло Башинський

Павло Башинський

Кримінал та НП
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