У вантажівці з гуманітаркою виявили новий одяг майже на мільйон гривень
Київ • УНН
Митники на пункті "Краківець - Корчова" виявили вантажівку з 6,6 тис. нових футболок, не зазначених у декларації. Вантаж перевозився під виглядом гуманітарної допомоги для благодійного фонду Львова.
Митники на пункті пропуску "Краківець - Корчова" виявили вантажівку, яка під видом гуманітарного вантажу для одного з благодійних фондів Львова, перевозила 4,6 тис. нових чоловічих та 2 тис. жіночих футболок, не зазначених у декларації. Про це повідомляє Державна митна служба, передає УНН.
"У пункт пропуску "Краківець - Корчова" прибула вантажівка, яка, згідно декларації , переміщувала 4 тонни гуманітарного вантажу для одного з благодійних фондів Львова: памперси, одяг, вживаний одяг, дитячі коляски, ліжка, матраци. Але під час огляду авто працівники митниці виявили 4,6 тис. нових чоловічих та 2 тис. жіночих футболок, не позначених у декларації", - йдеться в повідомленні.
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За попередніми даними, вартість товарів становить 989 тис. гривень. Митники склали адмінпротокол, відповідно до ст. 472 (недекларування товарів, транспортних засобів комерційного призначення) МКУ.
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