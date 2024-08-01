В Грузии заработал реестр для регистрации неправительственных организаций и СМИ, финансируемых из-за рубежа, который был создан на основе противоречивого закона «об иноагентах». Об этом УНН сообщает со ссылкой на News Georgia.

«С 1 августа организации, которые подпадают под критерии, могут подавать заявления», - заявил министр юстиции Грузии Рати Брегадзе на брифинге 30 июля.

Закон обязывает регистрироваться неправительственные организации и СМИ, более 20% финансирования которых поступает из-за рубежа. Их объявляют организациями, представляющими «интересы иностранной силы». На регистрацию в реестре есть один месяц, до 1 сентября.

После Минюст Грузии начнет мониторинг с целью выявления уклонившихся. Пока непонятно, как он будет происходить, отмечает издание.

До 1 января 2025 года организации должны предоставить Минюсту декларации о доходах за 2023 год. После 1 января - опубликовать данные об источнике и целях финансирования на 2024 год.

За нерегистрацию и непредставление декларации предусмотрен штраф в размере 25 тысяч лари. Впоследствии за каждый месяц просрочки будет взиматься еще по 20 тысяч лари.

Справочно

«Закон об иноагентах», который официально называется „о прозрачности иностранного влияния“, парламент Грузии принял в окончательном чтении 14 мая. Президент Саломе Зурабишвили 18 мая наложила на него вето. 28 мая парламент его преодолел.

В народе закон прозвали «российским» - за сходство с действующим в рф ЕС. После принятия закона Евросоюз прекратил часть помощи Грузии, а США отложили военные учения на неопределенный срок.