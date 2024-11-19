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В Грузии во время разгона акции протеста задержаны 16 человек

В Грузии во время разгона акции протеста задержаны 16 человек

Киев  •  УНН

 • 5179 просмотра

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В Грузии полиция задержала 16 человек во время разгона акции протеста против результатов. Среди задержанных оператор телекомпании, три человека уже освобождены под расписку.

МВД Грузии сообщило о задержании в Тбилиси 16 человек утром 19 ноября во время разгона акции протеста против результатов выборов. Отмечается, что все 16 человек задержаны в административном порядке, из них под расписку освобождены три человека. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Sova.

Детали 

К утру правоохранители разогнали участников акции протеста - проспект Чавчавадзе полностью был занят силами полиции. На территории было мобилизовано большое количество полицейских, спецназовцев, робокопов, водометов.

Утром 19 ноября МВД Грузии опубликовало заявление, где дало протестующим 15 минут для освобождения проезжей части дороги, где представители оппозиции вместе с гражданами мирно провели вторую ночь.

Среди задержанных на проспекте Меликишвили - один из операторов грузинской телекомпании.

Дополнение 

Протесты начались после официальных итогов выборов, по которым правящая партия «Грузинская мечта» получила абсолютное большинство мест в парламенте. Оппозиция, однако, не признает эти результаты, обвиняя правительство в фальсификациях и антидемократической политике.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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tbilisiТбилиси
hruziia-krainaГрузия