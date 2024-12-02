В Грузии уже более 220 задержанных во время протестов: что известно о последствиях беспорядков

В Грузии с начала протестов было задержано 224 человека. В Министерстве внутренних дел и Министерстве здравоохранения страны сообщили, что ни один из протестующих не получил серьезных травм во время разгона акций возле парламента в Тбилиси 1-2 декабря. Зато, по данным МВД, во время этих акций травмировались 21 правоохранитель. Об этом пишет УНН со ссылкой на МВД.

Всего за последние дни акций протеста в Тбилиси пострадали 113 сотрудников МВД, из которых четверо до сих пор находятся в больницах.

Служба специальных расследований начала рассмотрение возможных случаев превышения силы полицией после распространения в СМИ и соцсетях видеоматериалов с места событий. Однако пока никого не задержали, и обвинений не выдвинуто.

МВД также сообщило, что во время акций протеста некоторые участники повредили здание парламента, муниципальную и частную собственность, соорудили баррикады на проспекте Руставели и подожгли часть имущества. Полиция задержала двух человек. Обоим предъявили обвинения в нападении на правоохранителей и повреждении имущества. По этим статьям им грозит до семи лет заключения.

Всего с начала протестов было задержано 224 человека за мелкое хулиганство и неповиновение полиции. В суде уже рассмотрели 98 дел: 36 человек получили штрафы, 34 — административный арест, а 4 — предупреждение.

Ранее

По словам заместителя министра внутренних дел Грузии Александра Дарахвелидзе, в течение двух дней акций пострадало 42 правоохранители. Они получили травмы различной степени тяжести, включая ожоги и переломы костей, и были доставлены в больницы.