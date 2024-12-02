В Грузии уже более 220 задержанных во время протестов: что известно о последствиях беспорядков

ukenru
Эксклюзив
Цены на продукты растут: что происходит и чего ждать дальше
10:30 • 30541 просмотра

Цены на продукты растут: что происходит и чего ждать дальше

Эксклюзив
История успеха "Без назви": как в Броварах создают возможности для предпринимателей
09:31 • 69668 просмотра

История успеха "Без назви": как в Броварах создают возможности для предпринимателей

Эксклюзив
Ретроградный не только Меркурий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 2 – 8 декабря
09:15 • 57349 просмотра

Ретроградный не только Меркурий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 2 – 8 декабря

Стартовал проект "Зимова єПідтримка": как подать заявку на получение 1000 грн
 • 128283 просмотра

Стартовал проект "Зимова єПідтримка": как подать заявку на получение 1000 грн

Эксклюзив
Как выбрать идеальную щетку и зубную пасту для ухода за зубами: советы эксперта
 • 149653 просмотра

Как выбрать идеальную щетку и зубную пасту для ухода за зубами: советы эксперта

Новые правила бронирования от мобилизации: что изменится с 1 декабря
 • 164501 просмотра

Новые правила бронирования от мобилизации: что изменится с 1 декабря

Эксклюзив
Туристические тренды: куда едут украинцы и как изменились цены на отдых зимой
 • 167170 просмотра

Туристические тренды: куда едут украинцы и как изменились цены на отдых зимой

Эксклюзив
Реконструкция, активы или еще одна ненужная структура: что думают украинцы об АРМА (видео)
 • 153598 просмотра

Реконструкция, активы или еще одна ненужная структура: что думают украинцы об АРМА (видео)

Эксклюзив
"7% с зарплаты на облигации": как реагируют киевляне на предложение главы налогового комитета
 • 134623 просмотра

"7% с зарплаты на облигации": как реагируют киевляне на предложение главы налогового комитета

Эксклюзив
Масштабная мошенническая схема по закупке военной формы: суд сегодня планирует избрать меры пресечения подозреваемым
 • 118398 просмотра

Масштабная мошенническая схема по закупке военной формы: суд сегодня планирует избрать меры пресечения подозреваемым

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Вражеский дрон вызвал масштабный пожар в жилом доме Тернополя

Вражеский дрон вызвал масштабный пожар в жилом доме Тернополя

 • 96544 просмотра
В Киеве объявили воздушную тревогу: жителей просят действовать немедленно

В Киеве объявили воздушную тревогу: жителей просят действовать немедленно

 • 33400 просмотра
ООН: миру нужно $2,6 трлн на борьбу с деградацией земель

ООН: миру нужно $2,6 трлн на борьбу с деградацией земель

 • 45777 просмотра
В Киевской области зафиксировано движение вражеских дронов-работает ПВО

В Киевской области зафиксировано движение вражеских дронов-работает ПВО

 • 56712 просмотра
Последствия атаки дрона в Тернополе: один человек погиб, 3 человека пострадали и зафиксированы масштабные разрушения

Последствия атаки дрона в Тернополе: один человек погиб, 3 человека пострадали и зафиксированы масштабные разрушения

 • 36454 просмотра
публикации
История успеха "Без назви": как в Броварах создают возможности для предпринимателей

История успеха "Без назви": как в Броварах создают возможности для предпринимателей
Эксклюзив

09:31 • 69617 просмотра
АРМА против открытой конкуренции: действительно ли все так прозрачно в конкурсе на управляющего для ТРЦ "Гулливер"

АРМА против открытой конкуренции: действительно ли все так прозрачно в конкурсе на управляющего для ТРЦ "Гулливер"

 • 155951 просмотра
Как далеко может зайти депутат? История манипуляций Гетманцева по делу банка "Конкорд"

Как далеко может зайти депутат? История манипуляций Гетманцева по делу банка "Конкорд"

 • 152842 просмотра
Модульному городку в Броварах исполнилось два года: история поддержки и заботы о ВПЛ

Модульному городку в Броварах исполнилось два года: история поддержки и заботы о ВПЛ

 • 165434 просмотра
Снова пиар на МСЭК: как глава АРМА Елена Дума превращает совещания и призывы в фальшивые достижения

Снова пиар на МСЭК: как глава АРМА Елена Дума превращает совещания и призывы в фальшивые достижения

 • 175595 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Катки, которые можно будет посетить в этом году в Киеве

Катки, которые можно будет посетить в этом году в Киеве

11:18 • 7762 просмотра
"Beatles '64": новый фильм Скорсезе об историческом визите группы в США

"Beatles '64": новый фильм Скорсезе об историческом визите группы в США

 • 103797 просмотра
Пять долгожданных зимних премьер: что посмотреть

Пять долгожданных зимних премьер: что посмотреть

 • 102271 просмотра
Детективы, драмы, фэнтези: что посмотреть в эти зимние выходные

Детективы, драмы, фэнтези: что посмотреть в эти зимние выходные

 • 104645 просмотра
Бен Аффлек провел День благодарения со своей бывшей женой Дженнифер Гарнер

Бен Аффлек провел День благодарения со своей бывшей женой Дженнифер Гарнер

 • 105576 просмотра
Актуальное
В Грузии уже более 220 задержанных во время протестов: что известно о последствиях беспорядков

В Грузии уже более 220 задержанных во время протестов: что известно о последствиях беспорядков

Киев  •  УНН

 • 5446 просмотра

Read in English

Во время протестов в Тбилиси задержаны 224 человека за хулиганство и неповиновение полиции. Пострадало 113 правоохранителей, серьезных травм у протестующих не зафиксировано.

В Грузии с начала протестов было задержано 224 человека. В Министерстве внутренних дел и Министерстве здравоохранения страны сообщили, что ни один из протестующих не получил серьезных травм во время разгона акций возле парламента в Тбилиси 1-2 декабря. Зато, по данным МВД, во время этих акций травмировались 21 правоохранитель. Об этом пишет УНН со ссылкой на МВД.

Всего за последние дни акций протеста в Тбилиси пострадали 113 сотрудников МВД, из которых четверо до сих пор находятся в больницах.

Служба специальных расследований начала рассмотрение возможных случаев превышения силы полицией после распространения в СМИ и соцсетях видеоматериалов с места событий. Однако пока никого не задержали, и обвинений не выдвинуто.

МВД также сообщило, что во время акций протеста некоторые участники повредили здание парламента, муниципальную и частную собственность, соорудили баррикады на проспекте Руставели и подожгли часть имущества. Полиция задержала двух человек. Обоим предъявили обвинения в нападении на правоохранителей и повреждении имущества. По этим статьям им грозит до семи лет заключения.

Всего с начала протестов было задержано 224 человека за мелкое хулиганство и неповиновение полиции. В суде уже рассмотрели 98 дел: 36 человек получили штрафы, 34 — административный арест, а 4 — предупреждение.

Ранее

По словам заместителя министра внутренних дел Грузии Александра Дарахвелидзе, в течение двух дней акций пострадало 42 правоохранители. Они получили травмы различной степени тяжести, включая ожоги и переломы костей, и были доставлены в больницы. 

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

Новости Мира
tbilisiТбилиси
hruziia-krainaГрузия