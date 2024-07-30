Минюст Грузии уже подготовил техническую базу, необходимую для регистрации неправительственных и медийных организаций в базе "Агентское право". Она заработает 1 августа. Об этом он сообщил министр юстиции страны Рати Брегадзе, передает УНН и ссылкой на грузинскую службу "Радио Свобода"

"С 1 августа организации, которые соответствуют этим критериям, уже могут подавать заявки... все (техническая база - ред.) готово... если организация не выполняет требования, предусмотренные законом, не подчиняется законодательству Грузии, вы знаете. Это означает штраф в размере 25 тысяч лари", - сказал министр.

У Грузії понад 120 неурядових організацій подають позов до Конституційного суду через закон про іноагентів

Дополнение

Несмотря на призывы международных партнеров, 28 мая парламент Грузии преодолел вето президента на "закон об агентах". Этот закон объявляет носителями интересов иностранного влияния все общественные и медийные организации, которые получают финансирование от стратегических партнеров страны.

После принятия закона Евросоюз прекратил часть помощи Грузии, а США отложили военные учения на неопределенный срок.