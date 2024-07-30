Киев • УНН
Минюст Грузии подготовил техническую базу для регистрации "иноагентов", которая заработает с 1 августа. За невыполнение требований закона предусмотрен штраф в 25 тысяч лари.
Минюст Грузии уже подготовил техническую базу, необходимую для регистрации неправительственных и медийных организаций в базе "Агентское право". Она заработает 1 августа. Об этом он сообщил министр юстиции страны Рати Брегадзе, передает УНН и ссылкой на грузинскую службу "Радио Свобода"
"С 1 августа организации, которые соответствуют этим критериям, уже могут подавать заявки... все (техническая база - ред.) готово... если организация не выполняет требования, предусмотренные законом, не подчиняется законодательству Грузии, вы знаете. Это означает штраф в размере 25 тысяч лари", - сказал министр.
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Дополнение
Несмотря на призывы международных партнеров, 28 мая парламент Грузии преодолел вето президента на "закон об агентах". Этот закон объявляет носителями интересов иностранного влияния все общественные и медийные организации, которые получают финансирование от стратегических партнеров страны.
После принятия закона Евросоюз прекратил часть помощи Грузии, а США отложили военные учения на неопределенный срок.