В.Гройсман завтра встретится с бизнес-омбудсменом и силовиками относительно отношения к бизнесу
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил, что завтра планирует встретиться с бизнес-омбудсменом, руководителем Офиса сопровождения инвестиций и руководителями силовых структур, на которой обсудят вопросы защиты бизнеса. Об этом он сказал во время ежегодной инвестиционной конференции, передает корреспондент УНН.
"Завтра у меня состоится встреча с участием Омбудсмена (бизнес-омбудсмена - ред.), с участием руководителя офиса сопровождения инвестиций, со всеми силовыми структурами, где я довольно точно поставлю вопрос о работе этих структур по отношению к реальному сектору, в отношении бизнеса", - рассказал премьер.
В.Гройсман отметил, что он лично и украинское правительство будут защищать добросовестный бизнес в нашей стране.
"Мы не позволим никому влиять на бизнес в Украине", - подчеркнул он.
Напомним, 15 марта Министерству внутренних дел Украины, Национальной полиции Украины, Национальной гвардии Украины при участии Службы безопасности Украины поручено безотлагательно прекратить перемещение грузов через линию столкновения железнодорожными и автомобильными путями.