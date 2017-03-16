В.Гройсман завтра встретится с бизнес-омбудсменом и силовиками относительно отношения к бизнесу

"Завтра у меня состоится встреча с участием Омбудсмена (бизнес-омбудсмена - ред.), с участием руководителя офиса сопровождения инвестиций, со всеми силовыми структурами, где я довольно точно поставлю вопрос о работе этих структур по отношению к реальному сектору, в отношении бизнеса", - рассказал премьер.

В.Гройсман отметил, что он лично и украинское правительство будут защищать добросовестный бизнес в нашей стране.

"Мы не позволим никому влиять на бизнес в Украине", - подчеркнул он.

Напомним, 15 марта Министерству внутренних дел Украины, Национальной полиции Украины, Национальной гвардии Украины при участии Службы безопасности Украины поручено безотлагательно прекратить перемещение грузов через линию столкновения железнодорожными и автомобильными путями.