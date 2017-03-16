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В.Гройсман завтра зустрінеться з бізнес-омбудсменом та силовиками стосовно бізнесу

В.Гройсман завтра зустрінеться з бізнес-омбудсменом та силовиками стосовно бізнесу

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 березня. УНН. Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман повідомив, що завтра планує зустрітися з бізнес-омбудсменом, керівником Офісу супроводження інвестицій та керівниками силових структур, на якій обговорять питання захисту бізнесу. Про це він сьогодні сказав під час щорічної інвестиційної конференції, передає кореспондент УНН.

“Завтра у мене відбудеться зустріч за участю Омбудсмена (бізнес-Омбудсмена — ред.), за участю керівника офісу супроводження інвестицій, зі всіма силовими структурами, де я абсолютно конкретно поставлю питання про роботу цих структур відносно до реального сектору, відносно до бізнесу”, — розповів Прем’єр.

В.Гройсман наголосив, що він особисто й український уряд захищатимуть добросовісний бізнес в нашій країні.

“Ми не дозволимо нікому впливати на бізнес в Україні”, — підкреслив він.

Нагадаємо, 15 березня Міністерству внутрішніх справ України, Національній поліції України, Національній гвардії України за участю Служби безпеки України доручено невідкладно припинити переміщення вантажів через лінію зіткнення залізничними і автомобільними шляхами.

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