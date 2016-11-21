В.Гройсман предложил в следующем году провести заседание украинско-хорватской правительственной комиссии
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. Премьер-министр Владимир Гройсман считает целесообразным провести в следующем году заседание украинско-хорватской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Об этом он заявил в начале встречи с хорватским коллегой Андреем Пленковичем, передает корреспондент УНН.
"Было бы целесообразным в следующем году провести заседание межправительственной комиссии торгово-экономического сотрудничества", - отметил глава правительства.
По его словам, "там есть широкий круг вопросов, требующих обсуждения".