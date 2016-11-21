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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

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В.Гройсман запропонував наступного року провести засідання українсько-хорватської урядової комісії

В.Гройсман запропонував наступного року провести засідання українсько-хорватської урядової комісії

Київ • УНН

 • 5923 перегляди

КИЇВ. 21 листопада. УНН. Прем’єр-міністр Володимир Гройсман вважає доцільним провести наступного року засідання українсько-хорватської міжурядової комісії з торговельно-економічного співробітництва. Про це він заявив на початку зустрічі з хорватським колегою Андрієм Пленковичем, передає кореспондент УНН.

“Було б доцільним в наступному році провести засідання міжурядової комісії торгово-економічного співробітництва”, — зазначив очільник уряду.

За його словами, “там широке коло питань, які потребують обговорення”.

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